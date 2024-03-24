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В Балтиморе спасатели ищут семь человек после обрушения моста
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Балтиморе (США, штат Мэриленд) спасатели ищут не менее семи человек, которые могли упасть в воду после обрушения моста.
Во вторник утром контейнеровоз Dali, следовавший в Шри-Ланку, врезался в главный мост в Балтиморе. Большая часть конструкции рухнула в реку Патапско.
Издание The Washington Post со ссылкой на руководство пожарной службы пишет, что спасатели на данный момент извлекли из воды двух человек. Один в очень тяжелом состоянии, другой, как сообщается, не пострадал.
Спасатели продолжают искать как минимум семь человек. Ожидается, что поисковые работы будут продолжаться несколько часов. Поиски осложняет холодная и мутная вода, говорят в экстренных службах. Ранее местные издания писали, что в воде могло находиться до 20 человек.
Также сообщается, что в воде были обнаружены транспортные средства, упавшие с моста.
На борту контейнеровоза находились 22 члена экипажа, пишет издание. Местные власти после ЧП заявили, что нет оснований предполагать, что судно могло врезаться в мост преднамеренно. Позже в СМИ появилась информация о том, что контейнеровоз мог потерять управление.
Об обрушении моста был проинформирован президент Байден.
Во вторник утром контейнеровоз Dali, следовавший в Шри-Ланку, врезался в главный мост в Балтиморе. Большая часть конструкции рухнула в реку Патапско.
Издание The Washington Post со ссылкой на руководство пожарной службы пишет, что спасатели на данный момент извлекли из воды двух человек. Один в очень тяжелом состоянии, другой, как сообщается, не пострадал.
Спасатели продолжают искать как минимум семь человек. Ожидается, что поисковые работы будут продолжаться несколько часов. Поиски осложняет холодная и мутная вода, говорят в экстренных службах. Ранее местные издания писали, что в воде могло находиться до 20 человек.
Также сообщается, что в воде были обнаружены транспортные средства, упавшие с моста.
На борту контейнеровоза находились 22 члена экипажа, пишет издание. Местные власти после ЧП заявили, что нет оснований предполагать, что судно могло врезаться в мост преднамеренно. Позже в СМИ появилась информация о том, что контейнеровоз мог потерять управление.
Об обрушении моста был проинформирован президент Байден.
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