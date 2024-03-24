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Во время протеста фермеров в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ

16.56 Вторник, 26 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во вторник в Брюсселе проходит очередной, уже третий в этом году, фермерский марш протеста.

Движение на дорогах перекрыто сельхозтехникой, закрыто несколько станций метро, также приостановлено движение нескольких автобусных маршрутов, пишет издание Het Laatste Nieuws.

Для усмирения разгневанных фермеров полиция применила водометы и слезоточивый газ. Протестующие для борьбы с полицейскими водометами пустили в ход «навозную пушку», а также забрасывают правоохранителей яйцами и свеклой. Участники акций разжигают на улицах костры, разбрасывают солому, а также «сбрасывают велосипеды и самокаты с моста», отмечает издание.

На центральной площади проходит символичная «мирная» акция протеста — фермеры высыпали землю на брусчатку и высаживают там деревья. «Европа забирает нашу землю, и теперь мы собираемся забрать их землю. Если так будет продолжаться, фламандскому сельскому хозяйству придет конец через пять лет», — объясняет смысл акции фермер из Западной Фландрии.

Сообщается, что ущерб от предыдущих протестов до сих пор можно увидеть на улицах города — обгоревшие дорожные знаки и выжженные газоны. Сейчас атмосфера становится «все более мрачной», пишет издание.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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