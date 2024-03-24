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В ГД после теракта прорабатывают закон о вооруженной охране торговых центров
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Депутаты Госдумы предлагают обязать частные охранные организации (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану крупных ТРЦ и других объектов, где требуются повышенные антитеррористические меры.
Соответствующие изменения в законодательство уже прорабатываются, сообщил в понедельник депутат ГД Александр Хинштейн.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что ведомство не нашло нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», где в пятницу произошел теракт.
«Действительно, по закону — частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие», — пишет депутат.
По его данным, у ООО «ЧОП "Крокус Профи"», охранявшего «Крокус Сити Холл», служебное оружие есть. «Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — отметил депутат.
Он считает, что в закон нужно внести изменения в части вооруженной охраны. «Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. ("Крокус" и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию)», — заявил Хинштейн.
По словам депутата, соответствующие инициативы уже начали прорабатывать.
Соответствующие изменения в законодательство уже прорабатываются, сообщил в понедельник депутат ГД Александр Хинштейн.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что ведомство не нашло нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», где в пятницу произошел теракт.
«Действительно, по закону — частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие», — пишет депутат.
По его данным, у ООО «ЧОП "Крокус Профи"», охранявшего «Крокус Сити Холл», служебное оружие есть. «Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — отметил депутат.
Он считает, что в закон нужно внести изменения в части вооруженной охраны. «Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. ("Крокус" и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию)», — заявил Хинштейн.
По словам депутата, соответствующие инициативы уже начали прорабатывать.
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