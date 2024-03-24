В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Москве из центра Пирогова эвакуированы пациенты и персонал.Сообщается, что на месте работают кинологи и спецслужбы.Всего было эвакуировано около 700 человек, пишут РИА Новости со ссылкой на руководство центра. По другим данным, эвакуированы около 900 человек.В центре уточнили, что людей эвакуировали из консультативно-диагностического центра, там нет лежачих пациентов. Пациенты и персонал «отведены на безопасное расстояние». В руководстве добавили, что пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в другом корпусе.В понедельник в СМИ появилась информация об эвакуации людей из различных учреждений и торговых центров. Так, в Уфе, по сообщениям местных изданий, были эвакуированы студенты двух колледжей. СМИ в Оренбурге пишут об эвакуации из торгового центра. В Новороссийске также был эвакуирован торговый центр (по данным журналистов, там провели «внеплановое учебно-тренировочное занятие с эвакуацией»). В Москве ТРЦ был эвакуирован после анонимного звонка о «минировании». В Екатеринбурге эвакуировали пациентов поликлиники из-за обнаруженного бесхозного предмета.