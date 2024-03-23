МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус сити холле»





— сообщили в официальном телеграм-канале МИД республики.

«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло информацию о причастности граждан своей страны к теракту, совершенному в «Крокус Сити Холле».Также МИД отметил, что «распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны».Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ночью выразил соболезнования и поддержку родным и близким погибших.