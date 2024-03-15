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В Дагестане пьяный росгвардеец на американском внедорожнике насмерть сбил ребенка
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Дагестане пьяный сотрудник Росгвардии насмерть сбил ребёнка. Также пострадала 39-летняя женщина, она в критическом состоянии.
Водитель был за рулем внедорожника Cadillac Escalade.
По версии следствия, накануне поздно вечером на федеральной дороге «Астрахань-Махачкала» 48-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны Махачкалы, совершил наезд на переходивших дорогу 13-летнего мальчика и 39-летнюю женщину. По информации в СМИ, это тетя погибшего ребенка.
«От полученных тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте, женщина с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение», — сообщает СУ СК по региону.
За рулем находился действующий сотрудник Росгвардии, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дагестанского управления ведомства. Сообщается, что подозреваемый скрылся с места происшествия, его задержала полиция в течение часа.
Возбуждено уголовное дело (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК — нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места происшествия).
Добавим, что внедорожник, за рулем которого находился сотрудник ведомства, выпускает компания Cadillac, американский производитель автомобилей класса «люкс».
Водитель был за рулем внедорожника Cadillac Escalade.
По версии следствия, накануне поздно вечером на федеральной дороге «Астрахань-Махачкала» 48-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны Махачкалы, совершил наезд на переходивших дорогу 13-летнего мальчика и 39-летнюю женщину. По информации в СМИ, это тетя погибшего ребенка.
«От полученных тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте, женщина с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение», — сообщает СУ СК по региону.
За рулем находился действующий сотрудник Росгвардии, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дагестанского управления ведомства. Сообщается, что подозреваемый скрылся с места происшествия, его задержала полиция в течение часа.
Возбуждено уголовное дело (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК — нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места происшествия).
Добавим, что внедорожник, за рулем которого находился сотрудник ведомства, выпускает компания Cadillac, американский производитель автомобилей класса «люкс».
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