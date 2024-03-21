Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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На заседании рабочей группы Молодежного диалога БРИКС по науке, технологиям и инновациям, который проходит в китайском городе Янчжоу, представители Фонда Мельниченко предложили создать Лигу фондов. Этот проект может стать площадкой для объединения учёных и урбанистов из стран БРИКС.«Лига фондов – инициатива Фонда Мельниченко по объединению усилий в развитии науки, образования, урбанистики ведущими фондами стран БРИКС. Мы предлагаем продвигать совместные научные исследования, обмениваться опытом и наиболее эффективными практиками, масштабировать ключевые проекты на рынки наших стран», – цитирует пресс-служба Фонда Татьяну Журавлеву, гендиректора Фонда Мельниченко.Татьяна Журавлёва также озвучила идею первого совместного проекта в рамках Лиги Фондов – конкурса «Топ-100 молодых ученых и исследователей БРИКС и СНГ». Его планируют проводить каждый год, а итоги первого будут подведены на саммите БРИКС этой осенью в Казани.Сообщается, что идею создания Лиги фондов уже поддержали представители Индии, Бразилии, Кыргызстана, Южно-Африканской Республики и других государств.