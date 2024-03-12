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В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
Фото: МЧС России по Тверской области
В Твери и Ярославле в четверг произошли крупные пожары в многоэтажках.
В Твери загорелось многоэтажное строящееся здание. Видео и фото пылающей высотки распространяют местные телеграм-каналы.
В МЧС по региону сообщили, что пострадавших нет, к этому часу возгорание удалось ликвидировать. По информации ведомства, загорелся многоквартирный дом на Бурашевском шоссе.
Официально о причине пожара пока не сообщается. СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что, по предварительным данным, загорелся утеплитель.
Также сегодня в центре Ярославля произошел крупный пожар в жилом многоэтажном здании, горит крыша над пятью подъездами. Пожар локализовали на 1 400 квадратных метрах, сообщили в МЧС РФ.
Из горящего дома эвакуировано 50 человек. Для них развернут пункт временного размещения. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
О причинах возгорания также пока не сообщается, прокуратура проводит проверку. На место ЧП отправились местные власти.
В Твери загорелось многоэтажное строящееся здание. Видео и фото пылающей высотки распространяют местные телеграм-каналы.
В МЧС по региону сообщили, что пострадавших нет, к этому часу возгорание удалось ликвидировать. По информации ведомства, загорелся многоквартирный дом на Бурашевском шоссе.
Официально о причине пожара пока не сообщается. СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что, по предварительным данным, загорелся утеплитель.
Также сегодня в центре Ярославля произошел крупный пожар в жилом многоэтажном здании, горит крыша над пятью подъездами. Пожар локализовали на 1 400 квадратных метрах, сообщили в МЧС РФ.
Из горящего дома эвакуировано 50 человек. Для них развернут пункт временного размещения. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
О причинах возгорания также пока не сообщается, прокуратура проводит проверку. На место ЧП отправились местные власти.
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