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В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
Фото: МЧС по Республике Татарстан
В Казани обрушился козырек над входом в магазин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по региону.
По данным МЧС, обрушение произошло накануне, 10 марта, около 16.30. В этот момент в магазине находились люди.
На место были направлены спасатели и кинологический расчет, они не обнаружили людей под завалами. В результате ЧП никто не пострадал.
В СК уточнили, что козырек рухнул под тяжестью снега. «В результате скопления снега произошло обрушение козырька, установленного над входом в магазин в поселке Дербышки города Казани. При этом в помещении магазина находились покупатели. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в понедельник в региональном управлении.
По информации МЧС, козырек был пристроен к зданию, обрушение произошло на площади 75 кв.м.
На разбор завалов была направлена тяжëлая техника от управляющей компании и подрядной организации.
По данным МЧС, обрушение произошло накануне, 10 марта, около 16.30. В этот момент в магазине находились люди.
На место были направлены спасатели и кинологический расчет, они не обнаружили людей под завалами. В результате ЧП никто не пострадал.
В СК уточнили, что козырек рухнул под тяжестью снега. «В результате скопления снега произошло обрушение козырька, установленного над входом в магазин в поселке Дербышки города Казани. При этом в помещении магазина находились покупатели. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в понедельник в региональном управлении.
По информации МЧС, козырек был пристроен к зданию, обрушение произошло на площади 75 кв.м.
На разбор завалов была направлена тяжëлая техника от управляющей компании и подрядной организации.
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