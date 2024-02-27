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В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
Фото: скрин видео прокуратуры Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге в жилой многоэтажке упал лифт, в нем находились 15 человек. Есть пострадавшие.
По данным прокуратуры, лифт упал в многоэтажном доме № 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах.
Местные СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в лифте находились 15 человек, в том числе пятеро детей. По данным РИА Новости, трех пострадавших доставили в больницу. Госпитализация понадобилась в том числе ребенку.
Прокуратура проводит проверку. «Будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования», — сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, лифт упал в многоэтажном доме № 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах.
Местные СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в лифте находились 15 человек, в том числе пятеро детей. По данным РИА Новости, трех пострадавших доставили в больницу. Госпитализация понадобилась в том числе ребенку.
Прокуратура проводит проверку. «Будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования», — сообщили в ведомстве.
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