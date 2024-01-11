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В прошлом году в России сильнее всего подорожали яйца, помидоры и груши
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В России в прошлом году сильнее всего подорожали яйца, помидоры и груши.
А среди самых подешевевших товаров оказалась гречка, градусники и телевизоры. Статистику со ссылкой на Росстат приводят РИА Новости (в рейтинге как продовольственные, так и непродовольственные товары).
Топ-5 подорожавших товаров
яйца подорожали на 61,4%
помидоры — 51,1%
груши — 48,3%
виноград — 48,2%
бананы — 46,9%
По данным Росстата, четверть исследуемых товаров подорожала выше инфляции (7,4%). Это, например, капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), свинина (13%), рыба (живая — 12,5%, мороженая — 9,2%).
Среди товаров, на которые цены сильнее всего снизились, оказались гречка и телевизоры.
Топ-5 подешевевших товаров
гречка — 18,8%
картофель — 15,8%
овсянка — 9,6%
градусники — 7,2%
телевизоры — 6,4%
А среди самых подешевевших товаров оказалась гречка, градусники и телевизоры. Статистику со ссылкой на Росстат приводят РИА Новости (в рейтинге как продовольственные, так и непродовольственные товары).
Топ-5 подорожавших товаров
яйца подорожали на 61,4%
помидоры — 51,1%
груши — 48,3%
виноград — 48,2%
бананы — 46,9%
По данным Росстата, четверть исследуемых товаров подорожала выше инфляции (7,4%). Это, например, капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), свинина (13%), рыба (живая — 12,5%, мороженая — 9,2%).
Среди товаров, на которые цены сильнее всего снизились, оказались гречка и телевизоры.
Топ-5 подешевевших товаров
гречка — 18,8%
картофель — 15,8%
овсянка — 9,6%
градусники — 7,2%
телевизоры — 6,4%
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