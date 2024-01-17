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Минкульт Забайкалья не нашел нарушений в представлении, в котором мальчик играл Снегурочку
Фото: Вечерние ведомости
Министерство культуры Забайкальского края не нашло нарушений в новогоднем представлении, в котором роль Снегурочки играл мальчик.
Праздничное костюмированное мероприятие провели в ДК села Капцегайтуй 31 декабря. После этого в местном издании появилась информация о том, что жителей якобы возмутило это представление, они усмотрели в нем пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Жители пожаловались в краевое правительство и Госдуму.
Позже в региональном министерстве культуры «рассмотрели ситуацию с новогодним мероприятием». Как сообщается, «была проведена беседа с руководителем комитета культуры района, изучен сценарий праздника, получена объяснительная от авторов».
«Специалисты изучили имеющиеся в открытом доступе съёмки с вечера и пришли к выводу, что в представлении нарушений нет», — сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что в качестве актёров для вечера были задействованы участники клубных формирований ДК, «большинство которых составляют мальчики». «Действие по сценарию предполагало шуточные переодевания и новогодние миниатюры. Костюмированный новогодний праздник — одна из основных форм организации Нового года», — пояснили в ведомстве.
В Минкульте посчитали необходимым напомнить, что в российском кинематографе и театре «достаточно часто используется приём, о котором шла речь в публикациях». «В 1988 году Александр Леньков появился в детском фантастическом фильме "Остров ржавого генерала" в роли робота Бабы-Яги. Георгий Милляр сыграл Бабу-Ягу в сказке "Василиса Прекрасная" (1939). Позже он был Бабой-Ягой в сказках "Морозко" (1964), "Огонь, вода и … медные трубы" (1967) и "Золотые рога" (1972). Многие знают Олега Табакова в образе миссис Эндрю из "Мэри Поппинс, до свидания" (1984)», — говорится в релизе. Также там напомнили о «женских ролях» Андрея Миронова, Александра Калягина, Василия Ливанова, Дмитрия Харатьяна и других.
Праздничное костюмированное мероприятие провели в ДК села Капцегайтуй 31 декабря. После этого в местном издании появилась информация о том, что жителей якобы возмутило это представление, они усмотрели в нем пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Жители пожаловались в краевое правительство и Госдуму.
Позже в региональном министерстве культуры «рассмотрели ситуацию с новогодним мероприятием». Как сообщается, «была проведена беседа с руководителем комитета культуры района, изучен сценарий праздника, получена объяснительная от авторов».
«Специалисты изучили имеющиеся в открытом доступе съёмки с вечера и пришли к выводу, что в представлении нарушений нет», — сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что в качестве актёров для вечера были задействованы участники клубных формирований ДК, «большинство которых составляют мальчики». «Действие по сценарию предполагало шуточные переодевания и новогодние миниатюры. Костюмированный новогодний праздник — одна из основных форм организации Нового года», — пояснили в ведомстве.
В Минкульте посчитали необходимым напомнить, что в российском кинематографе и театре «достаточно часто используется приём, о котором шла речь в публикациях». «В 1988 году Александр Леньков появился в детском фантастическом фильме "Остров ржавого генерала" в роли робота Бабы-Яги. Георгий Милляр сыграл Бабу-Ягу в сказке "Василиса Прекрасная" (1939). Позже он был Бабой-Ягой в сказках "Морозко" (1964), "Огонь, вода и … медные трубы" (1967) и "Золотые рога" (1972). Многие знают Олега Табакова в образе миссис Эндрю из "Мэри Поппинс, до свидания" (1984)», — говорится в релизе. Также там напомнили о «женских ролях» Андрея Миронова, Александра Калягина, Василия Ливанова, Дмитрия Харатьяна и других.
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