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В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы
Фото: МЧС России
В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы.
Об этом в четверг сообщили в компании. «Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее», — говорится в сообщении в телеграм-канале маркетплейса.
В компании добавили, что сотрудничают со следствием. Маркетплейс при этом работает в штатном режиме.
Крупный пожар на складе компании произошел утром 13 января в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Огонь удалось потушить только через сутки. СК возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.
В компании ранее сообщили, что во время пожара два человека обратились за медицинской помощью.
Об этом в четверг сообщили в компании. «Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее», — говорится в сообщении в телеграм-канале маркетплейса.
В компании добавили, что сотрудничают со следствием. Маркетплейс при этом работает в штатном режиме.
Крупный пожар на складе компании произошел утром 13 января в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Огонь удалось потушить только через сутки. СК возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.
В компании ранее сообщили, что во время пожара два человека обратились за медицинской помощью.
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