Возрастное ограничение 18+
Аналитики назвали лидеров среди российских экосистем
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Аналитическое агентство Spektr провело исследование «Крупнейшие российские экосистемы 2023-2024».
В категории b2c-рынка по разным параметрам развития лидерами стали МТС, «Яндекс», «Сбер», VK и «Тинькофф».
Так, например, МТС признан лидером по запускам и покупке новых сервисов. В компании говорят, что расширению способствовало то, что конкуренты в определенной мере были отвлечены адаптацией к санкциям или сменой стратегий. Помимо базовой вертикали (коммуникации), компания заняла сильные позиции в медиа и развлечениях, активно развивает путешествия и финансы, инвестирует в сферу навигации и безопасности, а также развивает собственную видеоплатформу, магазин приложений и игровые сервисы.
В исследовании отмечается, что МТС и VK активно развивают вертикально интегрированные структуры – от производства контента до концертных площадок. Так, например, МТС приобрел сервис по продаже билетов, заняв около трети рынка зрелищных событий.
Самой сфокусированной на AI-технологиях стала экосистема «Сбера», VK стал лидером в медиа. «Яндекс» признан самым активным на новых рынках.
Эксперты выяснили, какие экосистемы используют партнерские сервисы для усиления подписки. Так, МТС Premium и Яндекс Плюс – самые активно растущие подписки, количество подписчиков на сервисы за 2022-2023 год увеличилось почти вдвое. Тинькофф также активно подключает партнеров. При этом Сбер и Яндекс, в основном, расширяли подписку за счет своих сервисов и услуг.
По выручке (за девять месяцев прошлого года) тройка лидеров выглядит так: Сбер, Яндекс и МТС. По доле новых сервисов лидером стал МТС. Аналитики подсчитали, за 2022-2023 годы компания добавила самое большое количество сервисов в свою подписку — например, книжный сервис «Строки» и «Защитник» от спама.
В категории b2c-рынка по разным параметрам развития лидерами стали МТС, «Яндекс», «Сбер», VK и «Тинькофф».
Так, например, МТС признан лидером по запускам и покупке новых сервисов. В компании говорят, что расширению способствовало то, что конкуренты в определенной мере были отвлечены адаптацией к санкциям или сменой стратегий. Помимо базовой вертикали (коммуникации), компания заняла сильные позиции в медиа и развлечениях, активно развивает путешествия и финансы, инвестирует в сферу навигации и безопасности, а также развивает собственную видеоплатформу, магазин приложений и игровые сервисы.
В исследовании отмечается, что МТС и VK активно развивают вертикально интегрированные структуры – от производства контента до концертных площадок. Так, например, МТС приобрел сервис по продаже билетов, заняв около трети рынка зрелищных событий.
Самой сфокусированной на AI-технологиях стала экосистема «Сбера», VK стал лидером в медиа. «Яндекс» признан самым активным на новых рынках.
Эксперты выяснили, какие экосистемы используют партнерские сервисы для усиления подписки. Так, МТС Premium и Яндекс Плюс – самые активно растущие подписки, количество подписчиков на сервисы за 2022-2023 год увеличилось почти вдвое. Тинькофф также активно подключает партнеров. При этом Сбер и Яндекс, в основном, расширяли подписку за счет своих сервисов и услуг.
По выручке (за девять месяцев прошлого года) тройка лидеров выглядит так: Сбер, Яндекс и МТС. По доле новых сервисов лидером стал МТС. Аналитики подсчитали, за 2022-2023 годы компания добавила самое большое количество сервисов в свою подписку — например, книжный сервис «Строки» и «Защитник» от спама.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Свердловской области чаще выбирают пакеты услуг трёх федеральных операторов связи
10 января 2024
10 января 2024
Екатеринбуржцы стали на 57% больше посещать развлекательные мероприятия в новогодние каникулы
13 января 2024
13 января 2024