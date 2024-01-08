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С 1 февраля маткапитал в РФ составит 630 тысяч на первого ребенка
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
С 1 февраля материнский капитал в России будет проиндексирован, сообщили в правительстве РФ.
«С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго ребенка», — говорится в сообщении. В правительстве добавили, что родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, в прошлом году средства маткапитала чаще всего расходовали на улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тыс. семей.
На втором месте — ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, такие выплаты получили почти 415 тыс. семей.
На третьем — образование, на эти цели средства маткапитала направили 376 тыс. родителей в прошлом году.
«С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго ребенка», — говорится в сообщении. В правительстве добавили, что родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, в прошлом году средства маткапитала чаще всего расходовали на улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тыс. семей.
На втором месте — ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, такие выплаты получили почти 415 тыс. семей.
На третьем — образование, на эти цели средства маткапитала направили 376 тыс. родителей в прошлом году.
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