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В ХМАО 27-летний полицейский получил два штрафа после смертельного ДТП
Фото: телеграм-канал «Полиция Югры»
В Югре 27-летний полицейский стал виновником аварии, в которой погибла женщина.
ДТП произошло 14 января на трассе «Сургут — Нижневартовск». «Водитель автомобиля Toyota Chaser 1996 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan Terrano», — сообщает региональный главк МВД.
Женщина-пассажир автомобиля Nissan 1974 года рождения скончалась на месте. Водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести.
Позже в полиции установили, что за рулем Toyota находился их коллега, сотрудник МО МВД России «Нижневартовский».
Сотрудник МВД получил два штрафа — за непристёгнутый ремень (12.6 КоАП РФ) и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ). В сумме это составляет 1800 рублей.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП.
В главке добавили, что начальник УМВД России по ХМАО – Югре назначил служебную проверку в отношении сотрудника и его руководителей. Виновник аварии будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, утверждают в главке. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ДТП произошло 14 января на трассе «Сургут — Нижневартовск». «Водитель автомобиля Toyota Chaser 1996 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan Terrano», — сообщает региональный главк МВД.
Женщина-пассажир автомобиля Nissan 1974 года рождения скончалась на месте. Водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести.
Позже в полиции установили, что за рулем Toyota находился их коллега, сотрудник МО МВД России «Нижневартовский».
Сотрудник МВД получил два штрафа — за непристёгнутый ремень (12.6 КоАП РФ) и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ). В сумме это составляет 1800 рублей.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП.
В главке добавили, что начальник УМВД России по ХМАО – Югре назначил служебную проверку в отношении сотрудника и его руководителей. Виновник аварии будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, утверждают в главке. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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