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В ГД хотят разрешить женщинам уходить в декрет в первом триместре беременности
Фото: Вечерние ведомости
В Госдуме разрабатывают программу, по которой женщины могут получить право уходить в декретный отпуск уже с первого триместра беременности (это первые 13 недель).
Об этом заявила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, пишут РИА Новости.
Депутат отметила, что первый триместр, как правило, более сложный, чем третий. Многие женщины испытывают токсикоз, а некоторым «нужен разговор с психологом».
Сейчас женщины могут выйти в декрет на 30-й неделе беременности, если будущая мама ждет двойню или больше детей — на 28-й неделе.
Об этом заявила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, пишут РИА Новости.
Депутат отметила, что первый триместр, как правило, более сложный, чем третий. Многие женщины испытывают токсикоз, а некоторым «нужен разговор с психологом».
Сейчас женщины могут выйти в декрет на 30-й неделе беременности, если будущая мама ждет двойню или больше детей — на 28-й неделе.
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