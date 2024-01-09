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В Воронеже фрагменты беспилотника попали в квартиру, пострадал ребенок
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника попали в квартиру. Пострадала девочка.
Об этом сообщил губернатор Гусев. «В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — написал Гусев.
Минувшей ночью он сообщил, что над Воронежем ПВО сбили беспилотники. «В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна», — написал губернатор. По его словам, специалисты проводят поквартирный обход.
Позже в Минобороны заявили, что ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три беспилотника над территорией Воронежской области. Еще четыре беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области, заявили в ведомстве.
Об этом сообщил губернатор Гусев. «В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — написал Гусев.
Минувшей ночью он сообщил, что над Воронежем ПВО сбили беспилотники. «В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна», — написал губернатор. По его словам, специалисты проводят поквартирный обход.
Позже в Минобороны заявили, что ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три беспилотника над территорией Воронежской области. Еще четыре беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области, заявили в ведомстве.
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