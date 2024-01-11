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На Камчатке спасли раненого рысёнка, который забрался на дерево в черте города
Фото: телеграм-канал приюта «Котофеево»
На Камчатке волонтеры и охотоведы спасли рысёнка, который забрался на дерево в черте Петропавловска-Камчатского.
Об этом рассказали в приюте для животных.
«Команда по отлову КРОО "Доброе сердце" вновь помогли охотоведам осторожно, не причиняя вреда, снять рысь с дерева в черте города Петропавловска-Камчатского. На этот раз это оказался котёнок рыси. Малыша усыпили и отвезли в ветеринарную клинику, так как на животе была обнаружена застарелая глубокая рана», — рассказали в приюте «Котофеево», где рысенок провел ночь в отдельной комнате, в двойной клетке.
В приюте рассказали, что малыш находился в стрессе и ничего не ел. «Было принято решение о выпуске его на свободу в срочном порядке. Правда в автомобиле охотоведа этот милый с виду котик погнул клетку...», — добавили в приюте.
Рысенка благополучно доставили в естественную среду обитания.
Об этом рассказали в приюте для животных.
«Команда по отлову КРОО "Доброе сердце" вновь помогли охотоведам осторожно, не причиняя вреда, снять рысь с дерева в черте города Петропавловска-Камчатского. На этот раз это оказался котёнок рыси. Малыша усыпили и отвезли в ветеринарную клинику, так как на животе была обнаружена застарелая глубокая рана», — рассказали в приюте «Котофеево», где рысенок провел ночь в отдельной комнате, в двойной клетке.
В приюте рассказали, что малыш находился в стрессе и ничего не ел. «Было принято решение о выпуске его на свободу в срочном порядке. Правда в автомобиле охотоведа этот милый с виду котик погнул клетку...», — добавили в приюте.
Рысенка благополучно доставили в естественную среду обитания.
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