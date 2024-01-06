Возрастное ограничение 18+
МЧС: в Воркуте на глубине 600 метров затопило шахту, есть погибший
Фото: МЧС по республике Коми
В Воркуте утром в понедельник на глубине в 600 метров затопило шахту.
«Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте "Заполярная" (на глубине 600 м). На место незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада», — говорится в сообщении МЧС.
По информации ведомства, всего в шахте находится смена из 60-ти человек, на аварийном участке работали трое.
Один рабочий погиб, еще одного ищут спасатели. Третий шахтер с ушибами и переломом доставлен в больницу.
«Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте "Заполярная" (на глубине 600 м). На место незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада», — говорится в сообщении МЧС.
По информации ведомства, всего в шахте находится смена из 60-ти человек, на аварийном участке работали трое.
Один рабочий погиб, еще одного ищут спасатели. Третий шахтер с ушибами и переломом доставлен в больницу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водитель иномарки погиб в ДТП возле посёлка Белоярский
09 января 2024
09 января 2024
Крупный пожар на свердловской турбазе ликвидировали спасатели при помощи добровольцев
06 января 2024
06 января 2024