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Патриархия Грузии просит внести изменения в икону с изображением Сталина
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Патриархия Грузии опубликовала заявление, в котором просит дарителей изменить икону с изображением Матроны и Сталина.
Икона была передана в Тбилисский кафедральный собор Святой Троицы несколько месяцев назад. Однако в СМИ на нее обратили внимание только после того, как неизвестные облили икону синей краской. В МВД Грузии возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Позже в патриархии признали, что «из-за одного из эпизодов», изображенных на иконе, в последние дни «не разрешаются противостояния, которым также придана некая политическая видимость». В патриархии сделали заявление, в котором попросили тех, кто передал икону, внести в нее изменения «из-за недостаточности доказательств» встречи Сталина с Матроной.
«Так как встреча Сталина со св. Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод», — говорится в заявлении.
Жертвователей просят «внести соответствующие изменения в икону самостоятельно, либо это сделаем мы», сообщает пресс-служба.
В патриархии добавили, что в зависимости от канонических правил иконографии, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого. Там может быть изображен любой человек, в том числе «правители, еретики и гонители христианской веры». «Однако это вовсе не означает, что икона прославляет этих лиц или присваивает им какое-либо достоинство», — добавили в патриархии.
Икона была передана в Тбилисский кафедральный собор Святой Троицы несколько месяцев назад. Однако в СМИ на нее обратили внимание только после того, как неизвестные облили икону синей краской. В МВД Грузии возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Позже в патриархии признали, что «из-за одного из эпизодов», изображенных на иконе, в последние дни «не разрешаются противостояния, которым также придана некая политическая видимость». В патриархии сделали заявление, в котором попросили тех, кто передал икону, внести в нее изменения «из-за недостаточности доказательств» встречи Сталина с Матроной.
«Так как встреча Сталина со св. Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод», — говорится в заявлении.
Жертвователей просят «внести соответствующие изменения в икону самостоятельно, либо это сделаем мы», сообщает пресс-служба.
В патриархии добавили, что в зависимости от канонических правил иконографии, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого. Там может быть изображен любой человек, в том числе «правители, еретики и гонители христианской веры». «Однако это вовсе не означает, что икона прославляет этих лиц или присваивает им какое-либо достоинство», — добавили в патриархии.
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