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Власти Папуа — Новой Гвинеи объявили в стране ЧП после забастовки полиции и массовых беспорядков

15.57 Четверг, 11 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Папуа — Новой Гвинее накануне вечером, а также минувшей ночью вспыхнули массовые беспорядки.

По сообщениям в местных СМИ, погибли 16 человек. В четверг премьер-министр Джеймс Марапе объявил в стране чрезвычайное положение на 14 дней. Власти подключили военных для усиления безопасности, также в столицу направлены около двух сотен полицейских.

Беспорядки начались после того, как в среду местные полицейские, представители министерства обороны и другие госслужащие объявили забастовку и вышли на демонстрацию к зданию парламента, сообщает телеканал АВС. Причиной недовольства стали проблемы с зарплатами. Местное издание Postcourier со ссылкой на комиссара полиции пишет, что к сокращению заработной платы якобы привела некая техническая ошибка. В руководстве полиции говорят, что правоохранители, «как и все государственные служащие, живут с ограниченным бюджетом». При этом сотрудников призвали проявить терпение, пока решается проблема, и «не политизировать этот вопрос».

Между тем, акция полицейских всё же состоялась, чем воспользовались радикально настроенные жители, пишут СМИ. По информации АВС, сотни людей воспользовались отсутствием полиции и заполонили улицы, поджигая магазины и предприятия в столице. В городе начались массовые грабежи и поджоги. Издания публикуют фото и видео последствий, на которых видны разрушенные здания, разграбленные прилавки и опустошенные витрины. Владельцы бизнеса подсчитывают ущерб, некоторым из них выставляются огромные счета за ремонт. Позже к беспорядкам присоединились в других городах.

Местные службы безопасности охарактеризовали беспорядки «как полную анархию». Скорая помощь получила около 40 вызовов в среду и четверг, все они связаны с тяжелыми ожогами и огнестрельными ранениями, сообщает телеканал.

В четверг премьер-министр выступил с заявлением и выразил «глубокую обеспокоенность», он призвал граждан «отдавать приоритет миру и нормальной жизни». По его словам, «экономические времена тяжелые», однако в этой ситуации «такое беззаконие не помогает».

Эскалация побудила национальный кабинет министров «разрешить сотрудникам сил обороны оказывать помощь полиции в восстановлении порядка в городе», следует из заявления премьера. Как сообщается, в четверг в столицу будут направлены еще сто восемьдесят полицейских для усиления мер безопасности.

Между тем, на фоне кризиса шесть местных депутатов заявили об отставке и потребовали отставки от самого премьера. Парламентарии заявили, что «шокированы уровнем хаоса и гражданских беспорядков», с которыми столкнулись люди «из-за бюрократической халатности».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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