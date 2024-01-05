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СК: на Кубани медсестра и санитарка привязали пенсионера к кровати, так как он «перемещался по отделению»
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости.
На Кубани против медсестры и санитарки районной больницы возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы.
Они привязали пожилого пациента к кровати, так как мужчина «перемещался» по отделению.
По данным СК, 76-летнего пациента доставили в терапевтическое отделение районной больницы 6 января. В этот же день его госпитализировали.
«8 января, обнаружив, что пациент перемещается по территории отделения, медицинская сестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, лишив его свободы. Сосед по палате сообщил о произошедшем родственникам мужчины», — сообщили в СУ СК по региону.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК — незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору.
Они привязали пожилого пациента к кровати, так как мужчина «перемещался» по отделению.
По данным СК, 76-летнего пациента доставили в терапевтическое отделение районной больницы 6 января. В этот же день его госпитализировали.
«8 января, обнаружив, что пациент перемещается по территории отделения, медицинская сестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, лишив его свободы. Сосед по палате сообщил о произошедшем родственникам мужчины», — сообщили в СУ СК по региону.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК — незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору.
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