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СМИ: против Удальцова возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма

13.36 Четверг, 11 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Против лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на источники. Рано утром в четверг Удальцов написал в телеграм-канале, что к нему пришли с обыском.

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — написал он. Новых сообщений от него пока не поступало.

Против Удальцова расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), пишут РИА Новости со ссылкой на источник, не уточняя деталей.

Напомним, в 2014 году Удальцов был приговорен к четырем с половиной годам по так называемому «болотному делу». Позже он неоднократно задерживался за акции и демонстрации, последний раз он был задержан в декабре прошлого года за акцию на Красной площади.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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