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СК: в Барнауле задержан замглавы администрации города по подозрению в крупной взятке
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Барнауле по подозрению в получении крупной взятки задержан замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
По версии СК, в 2020 году он через посредника получил взятку в размере два миллиона рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Взятка предполагалась за общее покровительство предприятий, а также для того, чтобы коммерсант мог беспрепятственно перевозить пассажиров по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.
Следователями СКР и сотрудниками ФСБ проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого.
«В отношении взяткодателя – руководителя коммерческих организаций следователями ранее было возбуждено уголовное дело о даче взятки, которое в настоящее время расследуется», — добавили в СК РФ.
По версии СК, в 2020 году он через посредника получил взятку в размере два миллиона рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Взятка предполагалась за общее покровительство предприятий, а также для того, чтобы коммерсант мог беспрепятственно перевозить пассажиров по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.
Следователями СКР и сотрудниками ФСБ проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого.
«В отношении взяткодателя – руководителя коммерческих организаций следователями ранее было возбуждено уголовное дело о даче взятки, которое в настоящее время расследуется», — добавили в СК РФ.
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