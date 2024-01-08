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В Самаре в многоквартирном доме взорвался газ, есть погибший
Фото: МЧС Самарской области
В Кировском районе Самары в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Погиб мужчина, сообщили в МЧС по региону. Шесть человек удалось спасти, в том числе одного ребенка. Семь человек были эвакуированы до прибытия пожарных.
«В 04.39 11.01.2024 поступило сообщение о том, что предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв.м. в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 9», — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, в ночь на 9 января произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке в Казани. «Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 кв.м на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома», — сообщали в МЧС по региону.
Были повреждены межкомнатная дверь, обшивка стены и стеклопакет. Несущие стены не повреждены.
Обошлось без пострадавших.
Погиб мужчина, сообщили в МЧС по региону. Шесть человек удалось спасти, в том числе одного ребенка. Семь человек были эвакуированы до прибытия пожарных.
«В 04.39 11.01.2024 поступило сообщение о том, что предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв.м. в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 9», — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, в ночь на 9 января произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке в Казани. «Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 кв.м на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома», — сообщали в МЧС по региону.
Были повреждены межкомнатная дверь, обшивка стены и стеклопакет. Несущие стены не повреждены.
Обошлось без пострадавших.
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