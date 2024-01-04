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Глава птицеводческого союза считает, что яйца в России дешевле не станут
Фото: Вечерние ведомости
Глава Российского птицеводческого союза считает, что яйца в российских магазинах не станут дешевле.
При этом нынешние цены на яйца в союзе называют «абсолютно нормальными».
«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева «Парламентской газете».
По ее словам, сейчас отпускная цена у производителей по долгосрочным договорам — в пределах 95-105 рублей, остальное — расходы розничных сетей и торговая наценка.
Импортные яйца ситуацию не изменят, считает Бобылева. По ее мнению, импортные поставки при заявленных объемах «никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут».
«Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», — говорит глава Росптицесоюза.
При этом нынешние цены на яйца в союзе называют «абсолютно нормальными».
«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева «Парламентской газете».
По ее словам, сейчас отпускная цена у производителей по долгосрочным договорам — в пределах 95-105 рублей, остальное — расходы розничных сетей и торговая наценка.
Импортные яйца ситуацию не изменят, считает Бобылева. По ее мнению, импортные поставки при заявленных объемах «никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут».
«Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», — говорит глава Росптицесоюза.
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