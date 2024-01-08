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В Новосибирске сотрудник магазина, закрывший 9-летнего мальчика в холодильнике, получил условный срок
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Новосибирске сотрудник магазина, закрывший ребенка в холодильнике, получил условный срок.
Девятилетнего мальчика закрыли в камере за то, что он попросил убрать просроченные продукты с прилавков, уточнили в СК по региону.
«По версии следствия, вечером 23 августа 2022 года сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина», — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Сотрудника магазина судили по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Он получил три года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Также с него взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В региональной прокуратуре уточнили, что виновным был признан 49-летний продавец магазина «Мари-Ра», который удерживал мальчика в холодильной камере подсобного помещения. Как долго мальчик находился в подсобке, не сообщается.
Подсудимый вину не признал.
Девятилетнего мальчика закрыли в камере за то, что он попросил убрать просроченные продукты с прилавков, уточнили в СК по региону.
«По версии следствия, вечером 23 августа 2022 года сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина», — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Сотрудника магазина судили по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Он получил три года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Также с него взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В региональной прокуратуре уточнили, что виновным был признан 49-летний продавец магазина «Мари-Ра», который удерживал мальчика в холодильной камере подсобного помещения. Как долго мальчик находился в подсобке, не сообщается.
Подсудимый вину не признал.
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