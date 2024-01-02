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В 75 регионах РФ оклады учителей не дотягивают до МРОТ
Фото: Вечерние ведомости
В 75 регионах РФ оклады учителей не дотягивают до минимального размера оплаты труда.
При этом в 40% регионов оклады педагогов не превышают половины МРОТ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на межрегиональный профсоюз работников образования, который провел мониторинг в октябре минувшего года.
По данным профсоюза, самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее пяти тысяч рублей. Учителя вынуждены работать на полторы-две ставки и заниматься репетиторством, чтобы увеличить доходы. В связи с этим нагрузка на педагогов существенно повышается.
Власти некоторых регионов утверждают, что поддерживают педагогов самыми разными способами — предоставляют временное жилье, частично возмещают затраты на его аренду или покупку, оплачивают проезд до работы, помогают оплачивать коммуналку, выплачивают стимулирующие надбавки («около 5 тысяч рублей»), пишет издание.
Сейчас, по данным «Известий», как минимум 20 регионов отмечают дефицит учителей — математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов и педагогов-психологов.
Между тем, в Минпросвещения говорят, что педагогические специальности сейчас якобы на втором месте по популярности у абитуриентов.
При этом в 40% регионов оклады педагогов не превышают половины МРОТ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на межрегиональный профсоюз работников образования, который провел мониторинг в октябре минувшего года.
По данным профсоюза, самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее пяти тысяч рублей. Учителя вынуждены работать на полторы-две ставки и заниматься репетиторством, чтобы увеличить доходы. В связи с этим нагрузка на педагогов существенно повышается.
Власти некоторых регионов утверждают, что поддерживают педагогов самыми разными способами — предоставляют временное жилье, частично возмещают затраты на его аренду или покупку, оплачивают проезд до работы, помогают оплачивать коммуналку, выплачивают стимулирующие надбавки («около 5 тысяч рублей»), пишет издание.
Сейчас, по данным «Известий», как минимум 20 регионов отмечают дефицит учителей — математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов и педагогов-психологов.
Между тем, в Минпросвещения говорят, что педагогические специальности сейчас якобы на втором месте по популярности у абитуриентов.
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