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В Норильске пассажирский Boeing 737-800 выкатился за пределы посадочной полосы
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Норильске пассажирский Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту находилось 169 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании "Нордстар", выполнявшего рейс Красноярск – Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении ведомства.
Самолет будет отбуксирован к месту стоянки, причины ЧП устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.
В Росавиации уточнили, что никто не пострадал.
На борту находилось 169 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании "Нордстар", выполнявшего рейс Красноярск – Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении ведомства.
Самолет будет отбуксирован к месту стоянки, причины ЧП устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.
В Росавиации уточнили, что никто не пострадал.
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