Адвокаты: осужденный по статье о «военных фейках» инженер Барышников находится в критическом состоянии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Российский инженер, общественный активист из города Советска Игорь Барышников, который в июне был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по статье о «военных фейках», находится в критическом состоянии.О резком ухудшении его здоровья сообщили адвокаты. Из-за онкологического заболевания 64-летний пенсионер вынужден носить эпицистостому (специальный катетер для выведения мочи). По словам адвокатов, он испытывает постоянные боли, не может сидеть и даже лежать, с трудом передвигается, а также вынужден отказываться от еды. Кроме того, его руки почернели из-за поражения грибком в условиях содержания в колонии, говорят адвокаты.Один из защитников посетил Барышникова накануне. Во время адвокатского опроса подзащитный не мог сидеть из-за сильной боли. По словам Барышникова, ранее он не получал никаких лекарственных препаратов, которые могли облегчить боль.Адвокаты намерены принять срочные меры, чтобы спасти жизнь подзащитного. По их словам, Барышников «не любит жаловаться, однако сейчас он просто умоляет ему помочь».Барышников был осужден 22 июня по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ). Он был приговорен к заключению несмотря на тяжелое заболевание, а также на то, что являлся единственным опекуном 97-летней матери-инвалида. После приговора пожилая мать Барышникова скончалась.