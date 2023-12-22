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ЦБ РФ навсегда отменит комиссию для банков за переводы между гражданами в СБП
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России решил отменить комиссию для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.
«Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Также сообщается, что с 1 апреля банки будут освобождены от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. «Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков», — говорится в сообщении.
Кроме того, Банк России объявил о новых лимитах при переводе самому себе. «Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года», — сообщает регулятор.
Размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей, уточнили в Банке России.
«Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Также сообщается, что с 1 апреля банки будут освобождены от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. «Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков», — говорится в сообщении.
Кроме того, Банк России объявил о новых лимитах при переводе самому себе. «Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года», — сообщает регулятор.
Размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей, уточнили в Банке России.
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