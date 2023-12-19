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Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что к 2030 году Россия будет полностью газифицирована.
По его словам, в следующем году планируется «еще больше увеличить темпы по догазификации и газификации» страны.
«Мы выделили рекордную сумму на эти цели – 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году. И уровень газификации по стране на 1 января 2024 года составит 89 процентов, но из ста процентов технически возможной сетевой газификации в Российской Федерации», — сказал он на встрече с Путиным.
По словам Миллера, в этом году газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2900 км магистральных газопроводов. Он утверждает, что задача по достижению «стопроцентной газификации» в РФ к 2030 году «будет абсолютно точно выполнена», сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, в следующем году планируется «еще больше увеличить темпы по догазификации и газификации» страны.
«Мы выделили рекордную сумму на эти цели – 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году. И уровень газификации по стране на 1 января 2024 года составит 89 процентов, но из ста процентов технически возможной сетевой газификации в Российской Федерации», — сказал он на встрече с Путиным.
По словам Миллера, в этом году газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2900 км магистральных газопроводов. Он утверждает, что задача по достижению «стопроцентной газификации» в РФ к 2030 году «будет абсолютно точно выполнена», сообщает пресс-служба Кремля.
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