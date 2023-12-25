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ВЦИОМ: россияне стали реже называть ТВ главным источником новостей
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Телевидение стало менее популярным среди россиян. Тем не менее, ТВ пока сохраняет лидирующие позиции как главный источник новостей о событиях в стране.
Такую версию высказали аналитики ВЦИОМ.
По данным центра, четверо из десяти россиян называют телевидение главным источником новостей о событиях в нашей стране (40%). Пять лет назад показатель был выше — 53% в 2018 году.
Чаще всего телевизор как источник новостей выбирают люди старше 45 лет (45-59 лет — 46%, старше 60 лет — 70%). Среди тех, кому меньше 35 лет, ТВ называют 9-12%.
Кроме того, теленовости как главный источник информации выбирает каждый второй (48-52%) житель сельской местности и небольших городских населенных пунктов (до 100 тысяч жителей).
На втором месте — интернет (новостные, аналитические, информационные сайты — 19%, блоги, сети — 14%, мессенджеры — 11%). К слову, мессенджеры показали максимальный рост аудитории — за два года процент россиян, выбирающих их в качестве главного источника новостей, вырос почти в три раза (в 2021 году — 4%, в этом году — 11%).
Бумажная пресса и радио практически исчезли из числа основных каналов информирования россиян, говорят аналитики: радио — 2%, газеты — 1%, журналы — менее 1%.
Такую версию высказали аналитики ВЦИОМ.
По данным центра, четверо из десяти россиян называют телевидение главным источником новостей о событиях в нашей стране (40%). Пять лет назад показатель был выше — 53% в 2018 году.
Чаще всего телевизор как источник новостей выбирают люди старше 45 лет (45-59 лет — 46%, старше 60 лет — 70%). Среди тех, кому меньше 35 лет, ТВ называют 9-12%.
Кроме того, теленовости как главный источник информации выбирает каждый второй (48-52%) житель сельской местности и небольших городских населенных пунктов (до 100 тысяч жителей).
На втором месте — интернет (новостные, аналитические, информационные сайты — 19%, блоги, сети — 14%, мессенджеры — 11%). К слову, мессенджеры показали максимальный рост аудитории — за два года процент россиян, выбирающих их в качестве главного источника новостей, вырос почти в три раза (в 2021 году — 4%, в этом году — 11%).
Бумажная пресса и радио практически исчезли из числа основных каналов информирования россиян, говорят аналитики: радио — 2%, газеты — 1%, журналы — менее 1%.
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