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В омском детдоме били детей, нарушали пожарную безопасность и неправильно хранили продукты
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Прокуратура Омской области проверила местный дом детства после сообщений о том, что одна из воспитанниц избивает другую. В итоге сотрудники ведомства обнаружили массу серьезных нарушений.
Речь о КУ ОО «Большеуковский дом детства». Ранее в местных изданиях появилась информация о том, что одна из воспитанниц периодически избивает другую. Проверка показала, что в учреждении нарушали требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, организации питания детей (в части хранения продуктов), использовали столовую посуду с дефектами. Кроме того, детям несвоевременно выдавали необходимую сезонную одежду и школьную форму.
«Установлены нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе факты составления индивидуальных планов работы без учета особенностей личностей воспитанников, отсутствия должной организации досуга, несоответствия планируемых мероприятий фактически проводимым. Отмечена формальность и несвоевременность профилактических мероприятий со стороны правоохранительных органов, а также органов власти», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура внесла представления в КУ ОО «Большеуковский дом детства», ПП «Большеуковский» МО МВД России «Тюкалинский», а также региональное министерство образования и УМВД по Омской области.
Шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц по статье о халатности. В отношении несовершеннолетней воспитанницы возбуждены дела по статьям об истязании и хулиганстве.
Речь о КУ ОО «Большеуковский дом детства». Ранее в местных изданиях появилась информация о том, что одна из воспитанниц периодически избивает другую. Проверка показала, что в учреждении нарушали требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, организации питания детей (в части хранения продуктов), использовали столовую посуду с дефектами. Кроме того, детям несвоевременно выдавали необходимую сезонную одежду и школьную форму.
«Установлены нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе факты составления индивидуальных планов работы без учета особенностей личностей воспитанников, отсутствия должной организации досуга, несоответствия планируемых мероприятий фактически проводимым. Отмечена формальность и несвоевременность профилактических мероприятий со стороны правоохранительных органов, а также органов власти», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура внесла представления в КУ ОО «Большеуковский дом детства», ПП «Большеуковский» МО МВД России «Тюкалинский», а также региональное министерство образования и УМВД по Омской области.
Шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц по статье о халатности. В отношении несовершеннолетней воспитанницы возбуждены дела по статьям об истязании и хулиганстве.
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