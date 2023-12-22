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В омском детдоме били детей, нарушали пожарную безопасность и неправильно хранили продукты

11.50 Вторник, 26 декабря 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Прокуратура Омской области проверила местный дом детства после сообщений о том, что одна из воспитанниц избивает другую. В итоге сотрудники ведомства обнаружили массу серьезных нарушений.

Речь о КУ ОО «Большеуковский дом детства». Ранее в местных изданиях появилась информация о том, что одна из воспитанниц периодически избивает другую. Проверка показала, что в учреждении нарушали требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, организации питания детей (в части хранения продуктов), использовали столовую посуду с дефектами. Кроме того, детям несвоевременно выдавали необходимую сезонную одежду и школьную форму.

«Установлены нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе факты составления индивидуальных планов работы без учета особенностей личностей воспитанников, отсутствия должной организации досуга, несоответствия планируемых мероприятий фактически проводимым. Отмечена формальность и несвоевременность профилактических мероприятий со стороны правоохранительных органов, а также органов власти», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура внесла представления в КУ ОО «Большеуковский дом детства», ПП «Большеуковский» МО МВД России «Тюкалинский», а также региональное министерство образования и УМВД по Омской области.

Шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц по статье о халатности. В отношении несовершеннолетней воспитанницы возбуждены дела по статьям об истязании и хулиганстве.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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