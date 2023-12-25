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Опрос: россияне почти вполовину сократили расходы на образование и рестораны
Фото: Вечерние Ведомости
Россияне назвали главные статьи расходов семейного бюджета в уходящем году.
Больше всего россияне тратили на продукты, одежду и обувь, жилье и транспорт. Расходы на образование, кафе и рестораны сократились почти вполовину.
Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».
Топ-5 в структуре расходов россиян:
Продукты питания — 31% от ежемесячных трат (в прошлом году — 35%)
Одежда и обувь — 15% (11%)
Жилье (услуги ЖКХ, аренда) — 11% (10%)
Транспорт (личный и общественный) — 11% (9%)
Медицина и лекарства — 9% (9%)
Расходы россиян на образование в сравнении с прошлым годом сократились более чем в два раза — с 9% до 4%. Речь в том числе о дополнительном образовании для детей.
На кафе и рестораны россияне также стали тратить меньше — в этом году траты на общепит занимают 4% в структуре расходов, в прошлом году 7%.
Больше всего россияне тратили на продукты, одежду и обувь, жилье и транспорт. Расходы на образование, кафе и рестораны сократились почти вполовину.
Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».
Топ-5 в структуре расходов россиян:
Продукты питания — 31% от ежемесячных трат (в прошлом году — 35%)
Одежда и обувь — 15% (11%)
Жилье (услуги ЖКХ, аренда) — 11% (10%)
Транспорт (личный и общественный) — 11% (9%)
Медицина и лекарства — 9% (9%)
Расходы россиян на образование в сравнении с прошлым годом сократились более чем в два раза — с 9% до 4%. Речь в том числе о дополнительном образовании для детей.
На кафе и рестораны россияне также стали тратить меньше — в этом году траты на общепит занимают 4% в структуре расходов, в прошлом году 7%.
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