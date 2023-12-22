«Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Партия «Новые люди» выдвигает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на президентские выборы 2024 года. Кандидатура Даванкова — единственная, выставленная на голосование делегатов партийного съезда.На этом же съезде лидер «Партии Роста» Борис Титов заявил об объединении партии с «Новыми людьми» — таким образом, Даванков будет позиционироваться кандидатом от двух партий.Владиславу Даванкову 39 лет, в 2021 году он избрался депутатом Госдумы, где занял должность вице-спикера.