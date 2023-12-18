Возрастное ограничение 18+
Кокаин на шесть с половиной миллиардов изъяли сотрудники ФСБ в Москве
Фото: Вечерние ведомости
Кокаин из латинской Америки в грандиозном объеме – 673 килограмма – изъяли сотрудники ФСБ в Москве. По оценке ФСБ, рыночная стоимость такой партии кока на около шести с половиной миллиардов рублей. Оптовая – около двух с половиной миллиардов.
«Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина.
Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции», — сообщили в ФСБ.
Задержанных наркокурьеров задержали и арестовали. Сообщается, что им может грозить вплоть до пожизненного заключения свободы.
Отмечается, что кокаин предназначался для переправки в страны ЕС через Россию. Наркопоставщики должны были отправить его из Москвы через некое место контрабандного вывоза.
«Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина.
Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции», — сообщили в ФСБ.
Задержанных наркокурьеров задержали и арестовали. Сообщается, что им может грозить вплоть до пожизненного заключения свободы.
Отмечается, что кокаин предназначался для переправки в страны ЕС через Россию. Наркопоставщики должны были отправить его из Москвы через некое место контрабандного вывоза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Похитителей автомобильных зеркал отправили под домашний арест
13 декабря 2023
13 декабря 2023
Восемь лет дали виновнику смертельного ДТП в Алапаевске
14 декабря 2023
14 декабря 2023