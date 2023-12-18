Кокаин на шесть с половиной миллиардов изъяли сотрудники ФСБ в Москве

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Кокаин из латинской Америки в грандиозном объеме – 673 килограмма – изъяли сотрудники ФСБ в Москве. По оценке ФСБ, рыночная стоимость такой партии кока на около шести с половиной миллиардов рублей. Оптовая – около двух с половиной миллиардов.«Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина.Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции», — сообщили в ФСБ.Задержанных наркокурьеров задержали и арестовали. Сообщается, что им может грозить вплоть до пожизненного заключения свободы.Отмечается, что кокаин предназначался для переправки в страны ЕС через Россию. Наркопоставщики должны были отправить его из Москвы через некое место контрабандного вывоза.