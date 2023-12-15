Закон об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и малоимущих вступает в силу

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Закон, согласно которому пенсионеры и некоторые льготники смогут перестать платить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, сегодня подписал Владимир Путин.Категории лиц, которых касается нововведение, пока не определены правительством РФ. Кабмин подготовит такой перечень отдельно.Однако уже ясно, что люди, которым требуется социальная поддержка, смогут не оплачивать банковские комиссии при оплате счетов за коммунальные услуги и пеней при просрочке таких оплат.