Запреты абортов в России чаще поддерживают люди с низким достатком и низким уровнем образования

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Исследование, проведенное компанией Russian Field, показало, что люди, которые выступают за запреты абортов в России, имеют низкий уровень дохода, причем как личного, так и семейного, и низкий уровень образования. Среди прямой связи обнаружилось и то, что чем ниже доходы, чем чаще позиция связано с поддержкой запрета абортов.В целом социологическое исследование показало, что 67 процентов россиян выступают против запрета абортов, за – только около 25 процентов. Среди мужчин «запретителей» абортов больше – 28 процентов за запреты среди мужчин, среди женщин же тех, кто поддерживает запрет на операцию всего 22 процента.Интересно, что запреты на операцию чаще поддерживают люди старшего возраста. Социологи обнаружили связь между возрастом и поддержкой запрета на аборт – от 15% среди россиян 18-29 лет до 29% среди респондентов старше 60 лет.Кроме того, есть прямая связь и с уровнем образования – среди тех, у кого высшее или неполное высшее образование за запреты выступает только 19-20 процентов.Ещё один интересный момент в исследовании – чем больше детей есть у респондента, тем чаще он готов поддержать запрет на аборты в России.