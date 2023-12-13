Экспортируемые лекарства и ряд других товаров вывели из-под «курсовых» пошлин

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В правительстве РФ решили отменить ряд курсовых пошлин (речь о таможенных пошлинах, которые ввели с октября 2023 года – когда размер пошлины зависит от курса рубля).В кабмине подчеркнули, что из-под действия курсовых пошлин будут выведены товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров. Инициаторами стали Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.Выведены из-под курсовых пошлин будут:Кроме того, в кабмине рассказали, что одобрено введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тыс. т томатов.Пока планируется, что выведение из-под пошли произойдёт во второй половине января 2024 года.