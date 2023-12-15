В Китае из-за землетрясения погибли более 100 человек

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В китайских провинциях Ганьсу и Цинхай из-за землетрясения погибли минимум 111 человек. Пока такое количество жертв приводить издание Синьхуа.Само землетрясение было магнитудой 6.2. В некоторых провинциях разрушены или повреждены различные инфраструктурные объекты – линии электричества, водоснабжения, транспортные и многие другие.Сегодня утром, по информации китайских СМИ, на месте ЧП работали около 1,4 тысячи спасателей и пожарных. Несколько часов назад озвучивали количество пострадавших – тогда их было 230, однако информация после бедствий всегда носит только предварительный характер.