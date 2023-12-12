Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Еврокомиссия начала официальное расследование против соцсети X (бывший Twitter). Соцсеть обвиняется в нарушении европейских норм удаления нелегального контента, транспарентности и борьбы с дезинформацией.«Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против Twitter (Х). Подозрения: нарушения обязательств по [удалению] нелегального контента и дезинформации, нарушения обязательств по транспарентности, разработка пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение», — написал Бретон в Twitter (Х).Ранее власти Европейского союза уже проводили расследование в отношении соцсети Х (бывший Твиттер), чтобы выяснить, не распространяет ли платформа нелегальный контент и дезинформацию о конфликте Израиля и движения ХАМАС.Согласно Акту цифровых услуг ЕС, соцсеть X может быть оштрафована до 6% от всей своей прибыли или даже заблокирована в странах Евросоюза.