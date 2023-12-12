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Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Еврокомиссия начала официальное расследование против соцсети X (бывший Twitter). Соцсеть обвиняется в нарушении европейских норм удаления нелегального контента, транспарентности и борьбы с дезинформацией.
«Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против Twitter (Х). Подозрения: нарушения обязательств по [удалению] нелегального контента и дезинформации, нарушения обязательств по транспарентности, разработка пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение», — написал Бретон в Twitter (Х).
Ранее власти Европейского союза уже проводили расследование в отношении соцсети Х (бывший Твиттер), чтобы выяснить, не распространяет ли платформа нелегальный контент и дезинформацию о конфликте Израиля и движения ХАМАС.
Согласно Акту цифровых услуг ЕС, соцсеть X может быть оштрафована до 6% от всей своей прибыли или даже заблокирована в странах Евросоюза.
«Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против Twitter (Х). Подозрения: нарушения обязательств по [удалению] нелегального контента и дезинформации, нарушения обязательств по транспарентности, разработка пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение», — написал Бретон в Twitter (Х).
Ранее власти Европейского союза уже проводили расследование в отношении соцсети Х (бывший Твиттер), чтобы выяснить, не распространяет ли платформа нелегальный контент и дезинформацию о конфликте Израиля и движения ХАМАС.
Согласно Акту цифровых услуг ЕС, соцсеть X может быть оштрафована до 6% от всей своей прибыли или даже заблокирована в странах Евросоюза.
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