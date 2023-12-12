Возрастное ограничение 18+

Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»

18.21 Понедельник, 18 декабря 2023
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что не имеет никакого отношения к статье «Российская семья как основа отечественной государственности» в журнале «Юридическая наука: история и современность». Об этом сообщает издание RTVI.

Ключевые слова в статье: человек как творение Бога; завет Бога – «плодитесь и размножайтесь»; роль русских в создании империи; роль семьи в государстве; культ женщины в России; Ватикан; США; Европа об уничтожении русских; феминизм как форма сатанизма; разрушение семьи; проституция; аборты. Кроме того, в материале были указаны якобы доказательства чего-то похожего на телегонию (лженаука, утверждающая, что женщина передает своему ребенку гены всех ее сексуальных партнеров, многократно была научно опровергнута).

«Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие-то новости, я отвечал как раз про это. У меня на руках есть официальные извинения от редакции о том, что я случайно указан [среди авторов], а моя статья выйдет в 10-м номере», — утверждает Ананских в комментарии RTVI.

Сейчас журнал «Юридическая наука: история и современность» удалил номер сайта и выложил вместо него письмо с извинениями перед депутатом, в котором указано, что его статья будет опубликована позднее.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Эпатажная екатеринбурженка решила выдвигать свою кандидатуру на пост президента России
12 декабря 2023
Заявившей свою кандидатуру на пост президента эпатажной екатеринбурженке не хватило одной подписи
18 декабря 2023
Равнодушие коммунальщиков могло привести к смерти пожилой женщины в Сухом Логу
13 декабря 2023
Заброшенный корпус екатеринбургской ГКБ №40 хотят снести
13 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»

Журналистка из Ржева — о своем выдвижении на пост президента, «принудительной демографии» и праве государства управлять мыслями
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:40 Двое из выброшенных на свердловской трассе котят попали в «Кляксу»
17:35 Алексей Орлов заявил о ещё пяти площадках под проекты КРТ
16:58 Ради строительства газопровода в Екатеринбурге закроют движение по Народной воли
16:35 В Свердловской области рост тарифов ЖКХ ограничили в 9,8%
15:59 Алексей Орлов анонсировал увеличение штрафов за безбилетный проезд
15:36 По факту гибели подростка на соревнованиях в Первоуральске возбудили уголовное дело
15:07 По трамвайной линии в Академический район Екатеринбурге запустят старые вагоны
14:36 Двух полицейских из Екатеринбурга будут судить за превышение полномочий
14:12 Топливо будущего для ракет и машин: ученые ПНИПУ изучают процесс сжигания алюминия
14:05 В уральских «Россетях» опровергли информацию о повреждении насосов из-за аварии на электросетях в Невьянске
13:23 Мэрия и ГИБДД оказались неспособными пресечь незаконную парковку в Историческом сквере в Екатеринбурге
13:07 В Свердловской области 30 учителям пообещали губернаторские премии
12:54 «Мы видим, как развивается Россия»: пермский политэксперт — о прямой линии президента
12:28 На лёд Городского пруда в Екатеринбурге по-прежнему опасно выходить
12:03 Информацию об умышленном сокращении километража екатеринбургским «Гортрансом» опровергли
11:38 Жители Свердловской области начали привыкать к контейнерам для сортируемых отходов
11:06 В СПК «Восход» под контролем судебных приставов созданы пункты первой медицинской помощи
11:02 Заявившей свою кандидатуру на пост президента эпатажной екатеринбурженке не хватило одной подписи
10:40 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области находится на уровне 49,7 тысячи рублей
09:47 Синоптики предупредили о сильных перепадах температуры в Свердловской области
09:26 Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла
20:28 Несовершеннолетний спортсмен погиб на первенстве по боксу в Первоуральске
18:33 Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
18:12 Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой
16:26 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
Все новости
18:42 Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования
18:32 ЕЭК освободила от уплаты таможенной пошлины поставщиков куриных яиц
18:21 Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»
17:01 После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета
16:48 Задержан начальник самарского управления МЧС по подозрению в коррупции
16:34 Сенатор РФ высказался против запрета частным клиникам проводить аборты
16:15 Зампред комитета по охране здоровья Госдумы опроверг выступление против запрета абортов в частных клиниках
13:25 Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США
12:20 После заявления Путина о правах женщин, в Госдуме выступили против запрета абортов
11:56 Депутаты Госдумы предлагают сократить рабочие дни перед Новым годом на час
11:15 Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум об астрологии
10:33 В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина
21:17 В Москве прошло выдвижение Екатерины Дунцовой на выборы президента России
20:31 «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на выборах президента в качестве самовыдвиженца
13:25 Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
11:53 На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
11:35 В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
11:03 Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
19:21 Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
12:52 Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
11:53 Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову
11:06 В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
10:39 В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
15:42 В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
14:36 Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK