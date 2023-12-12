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Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что не имеет никакого отношения к статье «Российская семья как основа отечественной государственности» в журнале «Юридическая наука: история и современность». Об этом сообщает издание RTVI.
Ключевые слова в статье: человек как творение Бога; завет Бога – «плодитесь и размножайтесь»; роль русских в создании империи; роль семьи в государстве; культ женщины в России; Ватикан; США; Европа об уничтожении русских; феминизм как форма сатанизма; разрушение семьи; проституция; аборты. Кроме того, в материале были указаны якобы доказательства чего-то похожего на телегонию (лженаука, утверждающая, что женщина передает своему ребенку гены всех ее сексуальных партнеров, многократно была научно опровергнута).
«Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие-то новости, я отвечал как раз про это. У меня на руках есть официальные извинения от редакции о том, что я случайно указан [среди авторов], а моя статья выйдет в 10-м номере», — утверждает Ананских в комментарии RTVI.
Сейчас журнал «Юридическая наука: история и современность» удалил номер сайта и выложил вместо него письмо с извинениями перед депутатом, в котором указано, что его статья будет опубликована позднее.
Ключевые слова в статье: человек как творение Бога; завет Бога – «плодитесь и размножайтесь»; роль русских в создании империи; роль семьи в государстве; культ женщины в России; Ватикан; США; Европа об уничтожении русских; феминизм как форма сатанизма; разрушение семьи; проституция; аборты. Кроме того, в материале были указаны якобы доказательства чего-то похожего на телегонию (лженаука, утверждающая, что женщина передает своему ребенку гены всех ее сексуальных партнеров, многократно была научно опровергнута).
«Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие-то новости, я отвечал как раз про это. У меня на руках есть официальные извинения от редакции о том, что я случайно указан [среди авторов], а моя статья выйдет в 10-м номере», — утверждает Ананских в комментарии RTVI.
Сейчас журнал «Юридическая наука: история и современность» удалил номер сайта и выложил вместо него письмо с извинениями перед депутатом, в котором указано, что его статья будет опубликована позднее.
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