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После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета
Фото: Юлия Медведева
Правкомиссия одобрила законопроект, согласно которому переводить разово более 100 тысяч рублей с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета будет нельзя. Об этом сообщил РБК ссылаясь на законопроект, который есть в распоряжении редакции, чью подлинность подтвердили несколько источников издания.
«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. руб., потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (прим.ред. электронное средство платежа) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. руб.», — цитирует РБК представителя Росфинмониторинга.
Если законопроект будет принят, то он коснется абсолютно всех россиян – переводы без идентификации на суммы свыше 100 тысяч будут невозможны. При этом подчеркивается, что речь идет о любой валюте, эквивалентной этой сумме.
«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. руб., потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (прим.ред. электронное средство платежа) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. руб.», — цитирует РБК представителя Росфинмониторинга.
Если законопроект будет принят, то он коснется абсолютно всех россиян – переводы без идентификации на суммы свыше 100 тысяч будут невозможны. При этом подчеркивается, что речь идет о любой валюте, эквивалентной этой сумме.
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