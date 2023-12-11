После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Правкомиссия одобрила законопроект, согласно которому переводить разово более 100 тысяч рублей с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета будет нельзя. Об этом сообщил РБК ссылаясь на законопроект, который есть в распоряжении редакции, чью подлинность подтвердили несколько источников издания.«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. руб., потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (прим.ред. электронное средство платежа) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. руб.», — цитирует РБК представителя Росфинмониторинга.Если законопроект будет принят, то он коснется абсолютно всех россиян – переводы без идентификации на суммы свыше 100 тысяч будут невозможны. При этом подчеркивается, что речь идет о любой валюте, эквивалентной этой сумме.