Задержан начальник самарского управления МЧС по подозрению в коррупции

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Самаре задержан начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор Олег Бойко. Об этом сообщает сразу ряд СМИ и телеграм-каналов, включая государственные новостные агентства.По предварительной информации, Бойко подозревают в коррупции. Предположительно, он получал часть денег со взяток, которые его подчиненные могли брать при проведении проверок по соблюдению требований пожарной безопасности.В управлении и по месту жительства генерал-майора провели обыски, сообщал РБК со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, работают сотрудники ФСБ и СК из Москвы и Самары. Олег Бойко должен быть доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Официальной информации о задержании Бойко пока нет.