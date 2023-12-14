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Задержан начальник самарского управления МЧС по подозрению в коррупции

16.48 Понедельник, 18 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Самаре задержан начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор Олег Бойко. Об этом сообщает сразу ряд СМИ и телеграм-каналов, включая государственные новостные агентства.

По предварительной информации, Бойко подозревают в коррупции. Предположительно, он получал часть денег со взяток, которые его подчиненные могли брать при проведении проверок по соблюдению требований пожарной безопасности.

В управлении и по месту жительства генерал-майора провели обыски, сообщал РБК со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, работают сотрудники ФСБ и СК из Москвы и Самары. Олег Бойко должен быть доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Официальной информации о задержании Бойко пока нет.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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