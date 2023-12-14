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Депутаты Госдумы предлагают сократить рабочие дни перед Новым годом на час
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На один час сократить рабочие дни 29 и 30 декабря предлагают в Госдуме. Соответствующий документ отправлен в Минтруд от ряда депутатов, пишут Известия.
Речь идёт о тех, кто работает пятидневку и шестидневку – предлагается сократить рабочие смены в дни перед новогодними каникулами.
Инициативу депутаты объяснили тем, что якобы к ним «обращаются трудящиеся» с такими просьбами. А причиной становится то, что люди собираются уезжать на праздники перед Новым годом.
Напомним, в эти праздники «каникулы» продлятся с 30 декабря по восьмое января включительно, а первый рабочий день запланирован на девятое января.
Речь идёт о тех, кто работает пятидневку и шестидневку – предлагается сократить рабочие смены в дни перед новогодними каникулами.
Инициативу депутаты объяснили тем, что якобы к ним «обращаются трудящиеся» с такими просьбами. А причиной становится то, что люди собираются уезжать на праздники перед Новым годом.
Напомним, в эти праздники «каникулы» продлятся с 30 декабря по восьмое января включительно, а первый рабочий день запланирован на девятое января.
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