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«Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на выборах президента в качестве самовыдвиженца
Решение озвучил председатель партии власти Дмитрий Медведев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На XXI съезде «Единой России» представители партии власти поддержали выдвижение Путина на очередной президентский срок. О том, что решение принято единогласно, объявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Сам Путин также принял участие в съезде «Единой России», председателем которой он являлся в прошлом. «Перед нами без всякого преувеличения исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил», – сказал он.
Напомним, накануне Путин выдвинулся на выборы президента, которые состоятся 17 марта 2024 года. Второй раз подряд он идёт на выборы в порядке самовыдвижения, не прибегая к возможности выдвинуться от «Единой России», что избавило бы от необходимости собирать 300 тысяч подписей избирателей. В последний раз Путин шёл на выборы от «Единой России» в 2012 году и набрал тогда, согласно официальным результатам, 63,6% голосов избирателей. Всего Путин примет участие в президентских выборах в пятый раз. Впервые голосование на выборах главы государства будет проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
Сам Путин также принял участие в съезде «Единой России», председателем которой он являлся в прошлом. «Перед нами без всякого преувеличения исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил», – сказал он.
Напомним, накануне Путин выдвинулся на выборы президента, которые состоятся 17 марта 2024 года. Второй раз подряд он идёт на выборы в порядке самовыдвижения, не прибегая к возможности выдвинуться от «Единой России», что избавило бы от необходимости собирать 300 тысяч подписей избирателей. В последний раз Путин шёл на выборы от «Единой России» в 2012 году и набрал тогда, согласно официальным результатам, 63,6% голосов избирателей. Всего Путин примет участие в президентских выборах в пятый раз. Впервые голосование на выборах главы государства будет проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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