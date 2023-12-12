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В Москве прошло выдвижение Екатерины Дунцовой на выборы президента России
Фото: телеграм-канал предвыборного штаба Екатерины Дунцовой
В конгресс-центре технополиса «Москва» состоялось выдвижение Екатерины Дунцовой кандидатом в президенты России-2024.
Как сообщается в телеграм-канале Дунцовой, на собрании инициативной группы присутствовало более 600 человек (необходимый минимум по закону — 500 человек).
На короткий период в зале пропал свет — после этого были задействованы резервные генераторы.
Процедура выдвижения затянулась, поскольку приехал только один нотариус из приглашённых, сообщили в штабе Дунцовой. Представитель ЦИК также присутствовал при выдвижении, как того требует закон. После регистрации инициативной группы в ЦИК (Дунцова заявила, что планирует прийти в комиссию с документами во вторник), можно будет открывать избирательный счёт и начинать сбор подписей избирателей — до конца января их нужно собрать не менее 300 тысяч. Столько же для регистрации кандидатом нужно собрать Путину, которого выдвинули накануне, также в Москве и так же в порядке самовыдвижения.
Как сообщается в телеграм-канале Дунцовой, на собрании инициативной группы присутствовало более 600 человек (необходимый минимум по закону — 500 человек).
На короткий период в зале пропал свет — после этого были задействованы резервные генераторы.
Процедура выдвижения затянулась, поскольку приехал только один нотариус из приглашённых, сообщили в штабе Дунцовой. Представитель ЦИК также присутствовал при выдвижении, как того требует закон. После регистрации инициативной группы в ЦИК (Дунцова заявила, что планирует прийти в комиссию с документами во вторник), можно будет открывать избирательный счёт и начинать сбор подписей избирателей — до конца января их нужно собрать не менее 300 тысяч. Столько же для регистрации кандидатом нужно собрать Путину, которого выдвинули накануне, также в Москве и так же в порядке самовыдвижения.
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