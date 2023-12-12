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В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Японии впервые в истории звание адмирала присвоили женщине.
Адмиралом стала 57-летняя Нацуэ Кондо, которая ранее возглавляла училище по подготовке высшего военно-морского командного состава в звании вице-адмирала. Об этом пишет NHK со ссылкой на Минобороны. Кондо назначена командующей силами береговой обороны Японии.
По информации в СМИ, Кондо окончила факультет японского языка и литературы в университете Ямагути, была учителем в школе. Позже поступила на службу в морские силы обороны.
Министерство обороны Японии планирует довести долю женщин среди старших офицеров «до 5% и более» уже в следующем году, пишет издание.
Адмиралом стала 57-летняя Нацуэ Кондо, которая ранее возглавляла училище по подготовке высшего военно-морского командного состава в звании вице-адмирала. Об этом пишет NHK со ссылкой на Минобороны. Кондо назначена командующей силами береговой обороны Японии.
По информации в СМИ, Кондо окончила факультет японского языка и литературы в университете Ямагути, была учителем в школе. Позже поступила на службу в морские силы обороны.
Министерство обороны Японии планирует довести долю женщин среди старших офицеров «до 5% и более» уже в следующем году, пишет издание.
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